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В Индонезии на берег выбросило неизвестное гигантское морское существо

12 мая в 16:46

По приблизительным оценкам, животное весило 35 тонн.

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Фото Mbs Sangadji / Facebook

В индонезийской провинции Малуку волны вынесли на берег тушу неизвестного морского существа длиной 15 метров и весом около 35 тонн. Остатки умершего животного обнаружили на берегу рыбаки, сообщает news.com.au

Местные жители отметили, что существо похоже на гигантского кальмара или кашалота. Они сначала приняли его за остатки лодки, а как разглядели - обратились к местной власти, чтобы тушу убрали с пляжа, потому что она начала разлагаться и окрашивать воду в красный цвет.

Ученые-океанографы, прибывшие на место для идентификации морского существа, установили, что оно находилась на берегу около трех дней, прежде чем на него наткнулись рыбаки. Местный чиновник предположил, что, скорее всего, на берег вынесло останки крупной особи морской коровы или горбатого кита, которые встречаются в этих водах.

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В Антарктиде появилась еще одна гигантская трещина. Новая трещина располагается в 10 километрах от обнаруженной в декабре 2016 года.

По материалам: Hromadske.ua
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