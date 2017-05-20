Ученые раскрыли новые подробности появления жизни на Земле

Исследователи раскрыли механизм, с помощью которого формируются отдельные элементы РНК.
Нуклеотиды представляют собой молекулы, которые делятся на два класса: пурины и пиримидины. Ранее считалось, что эти группы не могли образоваться вместе, поскольку условия их синтеза несовместимы. Однако результаты новой работы показали, что молекулы 8-оксо-аденозин и 8-оксо-инозин, являющиеся пуринами, могут формироваться в той же среде, что и пиримидины. Эти соединения, вероятно, играли важную роль в появлении первых нуклеиновых цепочек еще до появления "канонических" нуклеотидов, то есть содержащих азотистые основания А, U, G или С.
В будущем ученые планируют выяснить, могут ли цепочки из 8-оксо-пуринов кодировать последовательность белка, что подтвердит их возможное участие в формировании РНК-мира.
Ранее сообщалось о том, ученые провели исследование, результаты которого помогли им обнаружить группу генов, удаление которых приводит к резкому увеличению продолжительности жизни. Ученые надеются в будущем создать препараты, которые будут подавлять работу некоторых генов и таким образом продлевать жизнь.Lenta.ru