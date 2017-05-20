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Ученые раскрыли новые подробности появления жизни на Земле

20 мая в 15:30

Исследователи раскрыли механизм, с помощью которого формируются отдельные элементы РНК.

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Ученые раскрыли механизм формирования рибонуклеотидов
Ученые из Университетского колледжа Лондона раскрыли механизм, с помощью которого возникли отдельные элементы РНК - рибонуклеотиды. По словам ученых, этот процесс был необходим при формировании первой в мире РНК, которая была предшественником жизни на Земле. Об открытии ученых сообщается на сайте Phys.org.

Нуклеотиды представляют собой молекулы, которые делятся на два класса: пурины и пиримидины. Ранее считалось, что эти группы не могли образоваться вместе, поскольку условия их синтеза несовместимы. Однако результаты новой работы показали, что молекулы 8-оксо-аденозин и 8-оксо-инозин, являющиеся пуринами, могут формироваться в той же среде, что и пиримидины. Эти соединения, вероятно, играли важную роль в появлении первых нуклеиновых цепочек еще до появления "канонических" нуклеотидов, то есть содержащих азотистые основания А, U, G или С. 

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В будущем ученые планируют выяснить, могут ли цепочки из 8-оксо-пуринов кодировать последовательность белка, что подтвердит их возможное участие в формировании РНК-мира.

Ранее сообщалось о том, ученые провели исследование, результаты которого  помогли им обнаружить группу генов, удаление которых приводит к резкому увеличению продолжительности жизни. Ученые надеются в будущем создать препараты, которые будут подавлять работу некоторых генов и таким образом продлевать жизнь.

По материалам: Lenta.ru
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Тэги ученые молекулы гены
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