Ученые предсказали мощное землетрясение в Новой Зеландии

Землетрясение случится в ближайшие 8-10 лет.
Новая Зеландия является частью континентальной коры. Достаточно долгое время ученые считали, что Новая Зеландия является частью австралийской плиты – крупного фрагмента Гондваны, южного супер-континента Земли, отколовшегося от Индии и Антарктики примерно 100 миллионов лет назад.
В таком случае Новая Зеландия выступала в качестве границы между Австралийской континентальной плитой и Тихоокеанской морской плитой. Это хорошо подтверждается тем, что на Новой Зеландии есть вулканы и нередко происходят мощные землетрясения.
В ходе нового исследования ученые изучили Альпийский разлом – одну из самых больших "линий фронта" между этими плитами. Породы в этом разломе, в отличие от многих других горячих тектонических точек, не сталкиваются лоб в лоб, а движутся в противоположные стороны – Австралийская плита движется на север, а Тихоокеанская – на юг.
За последнюю тысячу лет на Новой Зеландии возникло четыре супер-мощных землетрясения с магнитудой в 8 или более, происходившие с интервалом в 200-300 лет. Последнее землетрясение такой силы произошло в 1717 году, что заставляет геологов постоянно искать намеки на появление новых толчков аналогичной силы, изучая напряженность и температуры пород Альпийского разлома.
Теперь же исследователи провели замеры в внутри 900-метровой шахты, которая была пробурена в горах острова Южный. Эти замеры раскрыли тревожные тенденции – разброс в температурах разных слоев шахты стремительно рос в это время, и на текущий момент породы на глубине в километр на 125 градусов Цельсия горячее, чем более высокие части разлома.
Это особенно проявляется в той половине разлома, которая "нависает" над австралийской плитой и покрывает большую часть Новой Зеландии. Подобный рост, как считают геологи, говорит о том, что породы и вода в глубинной части разлома фактически "кипят" и активно транспортируют тепло в его внешние слои. Все это свидетельствует в пользу того, что тектоническое напряжение в разломе сейчас быстро накапливается и в скором времени это приведет к мощному землетрясению.
Ранее ученые пришли к выводу о том, что глубочайшие землетрясения могут оказаться сезонными явлениями. По словам ученых, сезонная тенденция не наблюдается для мелких землетрясений или небольших толчков. Сезонными являются землетрясения, магнитудой выше 7 баллов и происходящие на глубине более 500 километров. Причину подобного поведения землетрясений ученые объяснить не могут.РИА Новости