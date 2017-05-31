Ученые обнаружили замедляющее старение кожи вещество

Метиленовый синий оказался способен замедлять старение кожи.

Ученые обнаружили вещество, которое замедляет старение кожи

Ученые заявили о том, что метиленовый синий, распространенный органический краситель и медицинский препарат, способен замедлять старение кожи. Результаты исследований ученых были опубликованы в журнале Scientific Reports.

По словам ученых, метиленовый синий продлевает жизнь фибробластам, клеткам, вырабатывающим коллаген. С возрастом в коже вырабатывается все меньше коллагена и все больше ферментов, которые его разрушают. Но метиленовый синий смог замедлить этот процесс.

В ходе исследования ученые работали с образцами кожи, которые были получены от здоровых людей среднего возраста, пожилых людей в возрасте около 80 лет и молодых людей с прогерией – генетическим заболеванием, вызывающим ускоренное старение организма. Кроме того, они использовали образцы искусственной кожи, имитирующей эпидермис человека. Оказалось, что при воздействии метиленового синего фибробласты даже у пожилых людей образовывались намного лучше. Искусственная кожа стала толще и начала удерживать больше воды. Кроме того, эффект не был временным – изменения в клетках сохранились и после окончания эксперимента.

Исследователи отмечают, что необходимая концентрация метиленового синего не настолько высока, чтобы окрасить кожу в синий цвет, поэтому они надеются на то, что в дальнейшем вещество можно будет использовать для замедления старения кожи.

Ранее сообщалось о том, что ученые нашли белок, введение которого поможет остановить старение. Испытания на мышах подтвердили, что введение в организм "омолаживающего" белка заметно улучшает физическое состояние животных. Также у пожилых грызунов резко снижались шансы умереть от сердечных заболеваний. Данное открытие дает людям надежду на то, что они смогут жить дольше.