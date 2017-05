Ученые обнаружили самый грязный остров в мире

На острове находится более 17 тонн пластика.

Ученые заявили о том, что необитаемый остров Хендерсон в южной части Тихого океана является самым грязным на Земле. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как отмечают исследователи, отдаленность от цивилизации обеспечивала некоторым территориям защиту от человеческой деятельности. Вместе с тем, количество используемых человечеством пластмассовых изделий все время возрастает. Это приводит к тому, что пластик повсеместно распространяется в морской среде.

В ходе исследования ученые исследователи исследовали остров Хендерсон, который является одним из самых отдаленных островов, и установили, что плотность пластмассовых обломков на нем была самой высокой в мире. Всего на острове находится 17,6 тонн пластика, то есть, примерно 671 фрагмент на квадратный метр.

Как отмечают исследователи, фактически мусора на острове еще больше. Они рассматривали осколки не менее двух миллиметров и те, которые лежат не глубже 10 сантиметров. По мнению ученых, с ростом количества произведенного пластика уровень загрязнения будет только повышаться.

