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Ученые обнаружили самый грязный остров в мире

16 мая в 13:54

На острове находится более 17 тонн пластика.

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На острове находится 17,6 тонн пластика
Ученые заявили о том, что необитаемый остров Хендерсон в южной части Тихого океана является самым грязным на Земле. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как отмечают исследователи, отдаленность от цивилизации обеспечивала некоторым территориям защиту от человеческой деятельности. Вместе с тем, количество используемых человечеством пластмассовых изделий все время возрастает. Это приводит к тому, что пластик повсеместно распространяется в морской среде.

В ходе исследования ученые исследователи исследовали остров Хендерсон, который является одним из самых отдаленных островов, и установили, что плотность пластмассовых обломков на нем была самой высокой в мире. Всего на острове находится 17,6 тонн пластика, то есть, примерно 671 фрагмент на квадратный метр.

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Как отмечают исследователи, фактически мусора на острове еще больше. Они рассматривали осколки не менее двух миллиметров и те, которые лежат не глубже 10 сантиметров. По мнению ученых, с ростом количества произведенного пластика уровень загрязнения будет только повышаться.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили червей, которые питаются пенопластом. В лаборатории 100 червей ежедневно поедали 34-39 миллиграммов пенопласта. Примерно половину пластика их организм превращал в двуокись углерода (ровно столько же, сколько и при употреблении нормальной пищи). Остальной углерод черви переводили в биодеградировавшую массу.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ученые остров пластмасса
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