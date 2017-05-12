Ученые обнаружили причину анорексии

Исследователи обнаружили геномный локус нервной анорексии.
"Мы идентифицировали один значительный геномный локус для нервной анорексии на двенадцатой хромосоме, на участке, связанном с диабетом первого типа и аутоиммунными нарушениями", — сказала соавтор исследования Синтия Були из Каролинского института.
По словам исследователя, расстройство приема пищи оказалось "генетически связанным с нейротизмом и шизофренией, что подтверждает идею о том, что анорексия является психическим заболеванием". Также авторам удалось обнаружить сильные генетические корреляции расстройства с различными метаболическими особенностями, в частности, индексом массы тела и регуляцией инсулина и глюкозы.
В ходе исследования ученые проанализировали данные о 3495 пациентах с нервной анорексией и 10982 здоровых людей; с авторами сотрудничало более 220 ученых и медиков.
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в мозге человека "гены интеллекта". В ходе исследований ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу.Lenta.ru