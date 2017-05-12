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Ученые обнаружили причину анорексии

12 мая в 14:43

Исследователи обнаружили геномный локус нервной анорексии.

Ученые
Ученые нашли возможную причину анорексии
Международная группа ученых обнаружила возможную причину нервной анорексии. Результаты своих исследований ученые опубликовали в журнале American Journal of Psychiatry.

"Мы идентифицировали один значительный геномный локус для нервной анорексии на двенадцатой хромосоме, на участке, связанном с диабетом первого типа и аутоиммунными нарушениями", — сказала соавтор исследования Синтия Були из Каролинского института.

По словам исследователя, расстройство приема пищи оказалось "генетически связанным с нейротизмом и шизофренией, что подтверждает идею о том, что анорексия является психическим заболеванием". Также авторам удалось обнаружить сильные генетические корреляции расстройства с различными метаболическими особенностями, в частности, индексом массы тела и регуляцией инсулина и глюкозы.

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В ходе исследования ученые проанализировали данные о 3495 пациентах с нервной анорексией и 10982 здоровых людей; с авторами сотрудничало более 220 ученых и медиков.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в мозге человека "гены интеллекта". В ходе исследований  ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу. 

По материалам: Lenta.ru
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Тэги ученые анорексия исследование
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