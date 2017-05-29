Ученые обнаружили новый вид лягушек с прозрачной кожей

Сквозь кожу амфибий можно рассмотреть внутренние органы.

Лягушки обладают прозрачной кожей на брюшке

Ученые нашли в Эквадоре новый вид лягушек, который принадлежит к семейству Centrolenidae. Это семейство отличает прозрачная кожа на брюшке, сквозь которую можно рассмотреть внутренние органы, включая печень и сердце.

Новый вид получил название Hyalinobatrachium yaku. В переводе с языка кичуа yaku означает "вода". По словам ученых, потоки воды, а именно небольшие реки с медленным течением, играют ключевую роль в размножении этих лягушек.

От других стеклянных лягушек вид отличают несколько черт. Зеленые точки на голове и спине у них темнее, чем у других видов. Прозрачная кожа на груди и брюшке позволяет рассмотреть не только почки и мочевой пузырь, но и перикард — наружную оболочку сердца. Область печени и желудочно-кишечного тракта, наоборот, "закрыты" светоотражающими клетками, иридофорами. Тело у амфибий небольшое, около 2 см, при этом другие стеклянные лягушки могут достигать 7,5 см в длину.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили новый вид гигантских черепах, проживающих на Галапагосских островах. С учетом новооткрытого вида, на данный момент на Галапагосских островах проживают 11 видов гигантских черепах. Ранее их было 15, однако 4 вида вымерли. Такие черепахи, в основном, живут на востоке острова Санта-Крус.