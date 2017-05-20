Ученые обнаружили кольцо мусора вокруг Фомальгаута

Фомальгаут напоминает Солнечную систему четыре миллиарда лет назад.
Как утверждают ученые, полоса ледяной пыли шириной около двух миллиардов километров сформировалась примерно в 20 миллиардах километров от звезды. Используя новые данные ALMA и детальное компьютерное моделирование, исследователи смогли рассчитать точное местоположение, ширину и геометрию диска. Эти параметры подтверждают, что такое узкое кольцо, вероятно, создается гравитационным воздействием планет системы.
По мнению исследователей, система Фомальгаута сейчас переживает примерно такой же период интенсивной метеоритно-кометной бомбардировки, какой случился в Солнечной системе около четырех миллиардов лет назад. Это молодая система — ей примерно 300–400 миллионов лет, а общая продолжительность ее жизни составит, вероятно, около миллиарда лет.
Ранее ученые смогли заметить процесс формирования звезды-сверхгиганта. Международная группа астрономов под руководством Катарины Джонсон из Линдского университета пронаблюдала огромный газопылевой диск, который вращается вокруг молодой звезды в созвездии Центавра. Диаметр объекта в две тысячи раз превышает расстояние от Земли до Солнца, а масса центральной звезды превышает солнечную в 25 раз. Находка может стать подтверждением гипотезы о механизме возникновения сверхмассивных звезд путем постепенного поглощения вещества быстровращающихся аккреционных дисков.Naked Science