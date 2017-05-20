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Ученые обнаружили кольцо мусора вокруг Фомальгаута

20 мая в 18:00

Фомальгаут напоминает Солнечную систему четыре миллиарда лет назад.

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Ученые использовали телескоп ALMA
Международная группа астрономов с помощью телескопа ALMA получили первое полное изображение кольца пыли и обломков вокруг молодой звезды Фомальгаут, которая располагается на расстоянии 25 световых лет от Земли. Выводы ученых были опубликованы на сайте arxiv.org.

Как утверждают ученые, полоса ледяной пыли шириной около двух миллиардов километров сформировалась примерно в 20 миллиардах километров от звезды. Используя новые данные ALMA и детальное компьютерное моделирование, исследователи смогли рассчитать точное местоположение, ширину и геометрию диска. Эти параметры подтверждают, что такое узкое кольцо, вероятно, создается гравитационным воздействием планет системы.

По мнению исследователей, система Фомальгаута сейчас переживает примерно такой же период интенсивной метеоритно-кометной бомбардировки, какой случился в Солнечной системе около четырех миллиардов лет назад. Это молодая система — ей примерно 300–400 миллионов лет, а общая продолжительность ее жизни составит, вероятно, около миллиарда лет.

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Naked Science

Ранее ученые смогли заметить процесс формирования звезды-сверхгиганта. Международная группа астрономов под руководством Катарины Джонсон из Линдского университета пронаблюдала огромный газопылевой диск, который вращается вокруг молодой звезды в созвездии Центавра. Диаметр объекта в две тысячи раз превышает расстояние от Земли до Солнца, а масса центральной звезды превышает солнечную в 25 раз. Находка может стать подтверждением гипотезы о механизме возникновения сверхмассивных звезд путем постепенного поглощения вещества быстровращающихся аккреционных дисков.

По материалам: Naked Science
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Тэги система ученые звезды астроном
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