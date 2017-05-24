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Ученые допустили существование "планет-пончиков"

24 мая в 05:10

Подобные объекты могут возникать в результате столкновения небесных тел.

Планета космос
Существование "планет-пончиков" - возможно
Американские ученые допустили существование планетарных объектов нового типа (так называемой синестии) которые отличаются сплюснутой, "пончикоподобной" формой.

Как сообщает Американский геофизический союз, соответствующее исследование исследователей Сары Стюарт (Sarah Stewart) и Саймона Лока (Simon Lock) было опубликовано в профильном издании Journal of Geophysical Research: Planets.

Согласно выводам авторов, синестия может возникнуть, в частности, при столкновении вращающихся на большой скорости небесных тел. Внешне получившийся объект напоминает эритроцит или пончик.

Название "синестия" дано, по инициативе авторов, соединением греческих συν (вместе) и Eστια (Естия – богиня архитектуры).

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Ранее ученые обнаружили в созвездии  Секстанта необычную экзопланету, которая состоит из "пенопласта" – чрезвычайно легкой материи.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ученые существование столкновения
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