Ученые допустили существование "планет-пончиков"

Подобные объекты могут возникать в результате столкновения небесных тел.

Существование "планет-пончиков" - возможно

Американскиедопустили существование планетарных объектов нового типа (так называемой синестии) которые отличаются сплюснутой, "пончикоподобной" формой.

Как сообщает Американский геофизический союз, соответствующее исследование исследователей Сары Стюарт (Sarah Stewart) и Саймона Лока (Simon Lock) было опубликовано в профильном издании Journal of Geophysical Research: Planets.

Согласно выводам авторов, синестия может возникнуть, в частности, при столкновении вращающихся на большой скорости небесных тел. Внешне получившийся объект напоминает эритроцит или пончик.

Название "синестия" дано, по инициативе авторов, соединением греческих συν (вместе) и Eστια (Естия – богиня архитектуры).

Ранее ученые обнаружили в созвездии Секстанта необычную экзопланету, которая состоит из "пенопласта" – чрезвычайно легкой материи.