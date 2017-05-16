Астрономы открыли экзопланету из "пенопласта"

Атмосфера планеты раскалена до температуры 1400 градусов Кельвина.

Ученые открыли необычайно легкую экзопланету Naked Science

Ученые обнаружили в созвездии Секстанта необычную экзопланету , которая состоит из чрезвычайно легкой материи. О своем открытии исследователи сообщили в Astronomical Journal.

В ходе исследования ученые наблюдали за похожей на Солнце звездой HD 93396, которая располагается на расстоянии 320 световых лет от Земли. Звезда почти исчерпала запасы "горючего" и ученые заметили падения в яркости светила, характерные для периодов, когда по диску звезды проходит планета.

Изначально ученые предполагали, что нашли газовый гигант или коричневый карлик. Но дальнейшие наблюдения показали, что открытая ими планета является небольшой и уникальной. Как оказалось, внешние оболочки KELT-11b, планеты размером с Юпитер, были необычно сильно раздуты — ее плотность составляла 0,09 грамма на кубический сантиметр, что чуть больше плотности пенопласта — 0,05 грамма на кубический сантиметр, и выше плотности земного воздуха в примерно десять раз.

Причиной подобного "раздутия", как считают ученые, является то, что эта планета находится необычно близко к звезде HD 93396, выделяющей необычно много энергии на последних стадиях ее превращения в красного гиганта. Она совершает один оборот вокруг светила за пять неполных дней и находится примерно в пять раз ближе к нему, чем Меркурий к Солнцу. Благодаря этому атмосфера KELT-11b раскалена до температуры в 1400 градусов Кельвина, что могло заставить ее расшириться до столь больших размеров.

Ранее сообщалось о том, что ученые открыли экзопланету с противоречащей теоретическим моделям орбитой. Вращаясь вокруг довольно небольшой звезды, она отклонена от плоскости вращения звезды на 76%. Планета обладает массой, близкой к массе Юпитера, но располагается на гораздо более близком расстоянии к звезде.