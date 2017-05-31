Столкновение с астероидом заставило спутник Сатурна вращаться на боку

Ось вращения Энцелада сместилась на 55 градусов.

Энцелад вращается на боку из-за древнего столкновения NASA

Ученые миссии Cassini заявили о том, что древнее столкновение с астероидом заставило спутник Сатурна Энцелад "опрокинуться" на бок. Как сообщается на сайте NASA, исследователи обнаружили, что ось вращения спутника была переориентирована из-за столкновения с другим небесным телом в далеком прошлом.

По мнению исследователей, ось вращения Энцелада была повернута на 55 градусов. Исследователи обнаружили сеть бассейнов и каналов, которые могут оказаться остатками прежнего экватора и полюсов.

Кроме того, ученые предполагают, что "тигровые полосы" на южном полюсе Энцелада являются следствием не внутренних процессов, а столкновения с астероидом, который "прорезал" их.

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Одно из достижений ученых NASA, исследующих фотографии с Cassini, - обнаружение жидкой воды в глубине Титана. Также ранее NASA опубликовало небывало четкие фото колец Сатурна.