Новозеландские пингвины могут вымереть к 2060 году – ученые

На данный момент насчитывается всего около четырех тысяч особей данного вида.

Желтоглазые пингвины могут вымереть к 2060 году

Экологи заявили о том, что новозеландские желтоглазые пингвины, редчайшие представители данного вида птиц, могут исчезнуть к 2060 году, если температура вод мирового океана будет расти с той же скоростью. Выводы исследователей были опубликованы в журнале PeerJ.

Желтоглазые пингвины являются прямыми потомками древних гигантских пингвинов высотой около двух метров и их близких родичей, которые жили в Новой Зеландии и на побережье Южной Америки около 15 миллионов лет назад.

По словам ученых, на данный момент насчитывается всего около четырех тысяч представителей данного вида пингвинов и экологи предполагают, что вид может исчезнуть в ближайшее время. В ходе исследования ученые проанализировали данные о численности желтоглазых пингвинов за последние 35 лет. Используя эти данные, ученые вычислили, как много взрослых особей и птенцов умирало за каждый год наблюдений, как много новых пингвинов рождалось и как долго им удавалось выживать. Эту информацию экологи использовали для создания компьютерной модели популяции всех пингвинов в Новой Зеландии и предсказания того, как ее численность изменится в ближайшие годы.



Результаты этих расчетов были однозначными — Megadyptes antipodes ждет быстрое вымирание, если текущие уровни смертности среди взрослых пингвинов и птенцов сохранятся на высоком уровне.

Одним из основных "убийц" пингвинов является глобальное потепление и связанные с ним изменения в характере движения ветров, температуре вод моря, частоте выпадения осадков и прочих погодных явлений. Частые дожди и ослабление ветров, связанные с климатическими изменениями, фактически лишали пингвинов потомства каждый второй год начиная с 2003 года и заканчивая сегодняшним днем.

Сильнее всего на выживание взрослых птиц влияли температуры моря – как полагают ученые, это связано с тем, что потепление мирового океана лишает пингвинов добычи. Поедаемая ими рыба обитает в достаточно холодных регионах Тихого океана, где живет ее источник пищи – донные беспозновочные и глубоководный планактон.

Когда океан теплеет, планктон, беспозвоночные и рыба отступают к югу, в более холодные его части, куда пингвины уже просто не могут доплыть. Кроме того, другие виды рыб, которыми могли бы питаться пингвины, становятся заметно менее плодовитыми в теплой воде, что также может влиять на их выживание и вероятность продолжения рода.

Кроме того, за последние 15 лет произошли три массовых эпизода гибели пингвинов из-за их отравления токсинами.

Ранее ученые заявили о том, что крупным животным грозит вымирание к 2100 году. Ученые внесли в тревожный список черного носорога, бенгальского тигра и других представителей фауны, которых уже сегодня практически невозможно встретить в природе.