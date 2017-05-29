Неизвестные микробы снижают темпы накопления пластика в океане - ученые

Пластиковые отходы накапливаются в океане в десятки раз медленнее, чем предполагалось.

Пластик накапливается в мировом океане медленнее, чем предполагалось

Ученые заявили о том, что накопление пластиковых отходов в мировом океане идет в десятки раз медленнее, чем ожидалось. По мнению исследователей, подобное положение вещей связано с деятельностью неизвестных бактерий. Выводы ученых были опубликованы на сервисе препринтов BioRxiv.

В ходе исследования ученые использовали математические и компьютерные модели различных процессов, которые могут снижать накопление пластика. По мнению исследователей, за низким уровнем накопления отходов может стоять бурный рост численности бактерий, которые способны его утилизировать.

Стоит отметить, что конкретные бактерии, которые могут замедлить процесс накопления пластика, пока не были идентифицированы. Вместе с тем, ученые отмечают, что деятельность микробов может приводить к ускоренному распаду крупных фрагментов мусора на крошечные и микроскопические частицы, способные нанести крупным организмам больший вред. Кроме того, при разложении в окружающую среду могут поступать различные другие вещества, часто небезвредные.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили червей, которые питаются пенопластом. В лаборатории 100 червей ежедневно поедали 34-39 миллиграммов пенопласта. Примерно половину пластика их организм превращал в двуокись углерода (ровно столько же, сколько и при употреблении нормальной пищи). Остальной углерод черви переводили в биодеградировавшую массу.