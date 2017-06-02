NASA запустит первую миссию для наблюдения за нейтронными звездами

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Запуск состоится в июне этого года.

NICER будет наблюдать за пульсарами на протяжении 18 месяцев NASA

NASA планирует с помощью ракеты Falcon 9 Доставит на МКС аппарат, предназначенный для наблюдения за нейтронными звездами , сообщается на сайте агентства.

Как отмечают исследователи, запуск миссии будет символичным, поскольку 50 лет назад астрофизик Джоселин Белл открыла первую нейтронную звезду. Аппарат NICER (Neutron Star Interior Composition Explorer) будет наблюдать за нейтронными звездами и сосредоточит свое внимание на пульсарах.

Первые данные, собранные NICER, будут получены учеными уже в конце июля этого года.

NICER проработает на орбите около 18 месяцев и получит достаточно данных для того, чтобы астрономы могли точно измерить силу магнитного поля на поверхности и полюсах пульсаров и понять, как ведет себя его материя.

Ранее ученые обнаружили звезду-сверхгиганта с нейтронной звездой в центре. Подобные космические тела называют объектами Торна-Житкова. Ядром красного гиганта является нейтронная звезда. Вероятно, подобное явление возникло после слияния двойной системы. Выводы ученых были сделаны на основании повторного анализа сведений фотометрических каталогов и следующих из них выводов, которые касались характера движения HV2112 в пределах галактики Малое Магелланово Облако.