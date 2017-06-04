Украинские ученые разработали новый метод лечения травм спинного мозга

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Метод, предложенный украинским научным коллективом, позволяет восстанавливать функции спинного мозга даже при значительных повреждениях.

Исследования украинских ученых могут стать новым словом в лечении травм спинного мозга depositphotos.com / undrey

Молодые украинские специалисты предложили перспективный метод лечения травм спинного мозга. Об этом в своем материале дляпишет Оксана Онищенко.

Как указывает автор, проект ученых под названием "Разработка инновационного нейроинженерного метода восстановительного лечения последствий травмы спинного мозга" был признан победителем на конкурсе научно-технических разработок молодых ученых Science-Society-Personality-2017. Новую разработку перед международным жюри представила руководитель проекта Оксана Рыбачук.

Онищенко отмечает, что метод, предложенный украинским научным коллективом, позволяет восстанавливать функции спинного мозга даже при значительных повреждениях. Так, поврежденный участок спинного мозга можно восстановить средствами тканевой нейроинженерии, замещая поврежденную естественную тканевую среду синтетической (так называемым матриксом).

Синтетические материалы сегодня широко используются в мировой медицинской практике для лечения спинномозговых травм, однако при значительных повреждениях эффективность их использования остается невысокой.

"Украинские исследователи предложили использовать матрикс как почву: "посеять" в его пустоте стволовые клетки, чтобы они росли, развивались и давали "урожай" — дифференцировались в нейроны спинного мозга, восстановив таким образом его функцию", – говорится в статье.

Оксана Рыбачук рассказывает, как возникла эта идея: "В PubMed (международной электронной базе медицинских и биологических научных публикаций. — ред.) не так уж много публикаций о свойствах нейрогеля, так почему бы не расширить эти исследования? В имеющихся публикациях я прочитала, что в составе нейрогеля есть три крохотные аминокислоты, соответствующие аминокислотной последовательности фибронектина. А фибронектин — это хорошая среда для роста стволовых клеток, они цепляются за этот белок всеми отростками. Возможно, фибронектин станет тем "удобрением", которое будет помогать стволовым клеткам расти. Апробированные и подтвержденные экспериментально идеи легли в основу инновационного метода".

Автор указывает что исследование украинского научного коллектива имеет большое значение.

"Это — еще несколько шагов в изучении свойств стволовых клеток. И, возможно, новое слово в медицине. Ведь оно позволяет спрогнозировать варианты возможных комбинаций, которые будут иметь наибольшую эффективность на разных стадиях развития спинномозговой травмы, при этом не будут вызывать серьезного иммунного ответа и максимально легко будут восприняты организмом", – указывает она.

Больше о новом методе лечения спинно-мозговых травм, предложенных украинскими учеными, читайте в статье Оксаны Онищенко ""Теперь нам надо заинтриговать практикующих нейрохирургов, добраться до сокровенных уголков их души". Молодые ученые разработали новый метод лечения травм спинного мозга" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".