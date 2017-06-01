Люди начали загрязнять воздух на Земле еще две тысячи лет назад - ученые

Древние люди загрязняли атмосферу большим количеством свинца и других вредных веществ.

Залежи льда в Альпах рассказали ученым о древнем загрязнении воздуха bild.de

Ученые заявили о том, что человечество начало загрязнять атмосферу Земли большим количеством свинца и других вредных элементов еще две тысячи лет назад, в эпоху расцвета античных цивилизаций. Выводы исследователей были опубликованы в журнале GeoHealth.

В ходе исследования ученые изучили отложения льда в Итальянских и Швейцарских Альпах, которые формировались там на протяжении последних двух тысяч лет. Собрав пробы льда, ученые измерили концентрацию свинца в них, пытаясь понять, как развитие цивилизации, рост могущества и падение Римской империи, а также перипетии средневековой истории Европы могли влиять на уровень загрязнения.

К их большому удивлению, уровень загрязнения атмосферы Европы был очень высоким на протяжении всех последних двух тысяч лет истории субконтинента, за исключением нескольких небольших отрезков времени, когда концентрация свинца была близкой к "природному" уровню. Все эти резкие падения, как считают ученые, были связаны с важными историческими событиями.

Самое мощное из них было связано с эпидемией чумы в Европе в 1349-1353 годах. Тогда производство свинца почти полностью прекратилось на несколько десятилетий из-за смерти почти трети населения Европы.

Два других эпизода резкого снижения в концентрации свинца, произошедшие в середине 1880 годов и в 1970 годах, имели экономические причины, и были связаны с экономическим кризисом конца ХІХ века и с запретом на производство этилированного бензина в конце ХХ века.

Ранее сообщалось о том, что в пещерах Испании и Гибралтара ученые обнаружили древнейшее загрязнение окружающей среды, вызванное деятельностью человека. В пещерах были обнаружены выходы на поверхность тяжелых металлов: меди, свинца, цинка и никеля, датируемые началом каменного века. Причиной выбросов стали костры, которые разжигались доисторическими людьми в пещерах, гарь и пепел от них.