Космический корабль Dragon успешно пристыковался к МКС

Запуск корабля произведен 4 июня.
Стыковкой грузового космического корабля руководили находящиеся на Международной космической станции американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон. Dragon пристыковался к МКС около 9:52 по времени Восточного побережья США (около 16:52 по киевскому времени).
Запуск капсулы при помощи ракеты-носителя Falcon 9 был произведен со стартовой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде 4 июня в 00:18 по киевскому времени. На борту корабля находилось 2708 кг груза, включающего в себя научное оборудование, а также подопытных животных и насекомых.
По данным Европейского космического агентства (ЕКА), там также находилось оборудование для совместного с NASA проекта по изучению влияния света и микрогравитации на семена растений. В рамках проекта планируется повысить устойчивость растений на Земле с целью использования их в длительных космических экспедициях в будущем. Кроме того, еще один проект предусматривает изучение горения газообразных веществ в условиях невесомости. С его помощью ученые планируют снизить образование вредящих экологии веществ и повысить эффективность топлива.
Космический корабль Dragon пробудет на орбите до 2 июля, а затем вернется на Землю. Корабль доставит обратно результаты научных экспериментов, его приводнение ожидается в Тихом океане, вблизи северной части Калифорнии.
Cameras focus on @SpaceX #Dragon as it holds 30 meters from station and goes into orbital night. https://t.co/qpyi2LM11l pic.twitter.com/LD0mmHxnqN— Intl. Space Station (@Space_Station) 5 червня 2017 р.
We are "go" for capture. Watch as @Space_Station's robotic arm moves toward @SpaceX's #Dragon cargo vehicle: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/bF0owgXgiQ— NASA (@NASA) 5 червня 2017 р.
Ранее сообщалось, что при испытании ракеты компании SpaceX во Флориде во время проведения тестового запуска 1 сентября произошел взрыв, за которым последовали еще несколько.
SpaceX несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром. Компания основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.ТАСС