Космический корабль Dragon успешно пристыковался к МКС

Космический корабль Dragon, принадлежащий компании, успешно пристыковался к МКС, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стыковкой грузового космического корабля руководили находящиеся на Международной космической станции американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон. Dragon пристыковался к МКС около 9:52 по времени Восточного побережья США (около 16:52 по киевскому времени).

Запуск капсулы при помощи ракеты-носителя Falcon 9 был произведен со стартовой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде 4 июня в 00:18 по киевскому времени. На борту корабля находилось 2708 кг груза, включающего в себя научное оборудование, а также подопытных животных и насекомых.

По данным Европейского космического агентства (ЕКА), там также находилось оборудование для совместного с NASA проекта по изучению влияния света и микрогравитации на семена растений. В рамках проекта планируется повысить устойчивость растений на Земле с целью использования их в длительных космических экспедициях в будущем. Кроме того, еще один проект предусматривает изучение горения газообразных веществ в условиях невесомости. С его помощью ученые планируют снизить образование вредящих экологии веществ и повысить эффективность топлива.

Космический корабль Dragon пробудет на орбите до 2 июля, а затем вернется на Землю. Корабль доставит обратно результаты научных экспериментов, его приводнение ожидается в Тихом океане, вблизи северной части Калифорнии.

Cameras focus on @SpaceX #Dragon as it holds 30 meters from station and goes into orbital night. https://t.co/qpyi2LM11l pic.twitter.com/LD0mmHxnqN