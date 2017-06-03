Киберполиция дала провайдерам рекомендации по блокировке запрещенных сайтов

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Пользователей предостерегли от установки браузеров, позволяющих обходить блокировку российских соцсетей в Украине.

Киберполиция рекомендует блокировать сайты по IP или URL

В Киберполиции назвалинаиболее простым и надежным способом ограничения доступа к сайтам компаний, включенным в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны. Кроме того, интернет провайдером рекомендовали использовать блокировку сайтов по URL и с помощью DNS.

Настройка оборудования по таким рекомендациям не требует дополнительных финансовых затрат и приобретения дополнительной техники, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В Киберполиции также обратили внимание на агрессивное продвижение в сети браузеров, которые позволяют украинским пользователям обходить блокировку российских соцсетей и других инернет-ресурсов.

Пользователи, установившие браузеры FreeU и Yandex Browser with protect подвергают риску заражения свои компьютеры, а также удаленного доступа к ним со стороны российских спецслужб.

"В дальнейшем полученная злоумышленниками информация может использоваться ими по собственному усмотрению. Кроме того, они таким образом смогут использовать компьютеры пользователей в противоправных действиях", – сказано в сообщении Киберполиции, распространенном в пятницу, 2 июня.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.