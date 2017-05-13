Илон Маск показал испытания платформ для подземных тоннелей

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Тоннели позволят избавиться от пробок.

Илон Маск показал работу подземных платформ defence.ru

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в Instagram опубликовал видео испытаний платформы для тоннелей, строительством которых занимается основанная им компания Boring.

Как написал Маск в подписи к видео, платформы будут двигаться на скорости 200 километров в час, автоматически переключаясь из одного тоннеля в другой.

О своем новом проекте Маск заявил еще в ноябре 2016 года. Тогда он жаловался на обилие пробок в Лос-Анджелесе и низкую скорость движения автомобилей, для решения этой проблемы он предложил рыть тоннели. Многие восприняли заявление главы SpaceX как шутку, но теперь он подтвердил серьезность своих намерений.

Ранее Маск предложил начать колонизацию Марса с термоядерных бомбардировок. Маск назвал Красную планету негостеприимной, а ее терраформирование (изменение климата до пригодных для жизни условий) предложил начать с создания парникового эффекта путем нагревания атмосферы Марса. По мнению бизнесмена, сделать Марс более похожим на Землю можно с помощью термоядерных взрывов над полюсами планеты.