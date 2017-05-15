"Хаббл" сделал снимок пересекающихся галактик

Галактики располагаются на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли.

"Хаббл" получил снимок уникальной галактики itc.ua

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок уникальной галактики IRAS 06076-2139, которая располагается в созвездии Зайца на расстоянии 500 миллионов световых лет, сообщает NASA.

Как отмечают исследователи, галактика отличается от других тем, что на самом деле состоит из двух отдельных галактик, которые несутся одна мимо другой на скорости около двух миллионов километров в час. По мнению ученых, эта скорость слишком высока для того, чтобы галактики слились в одну. Вместе с тем, они располагаются на расстоянии всего 20 тысяч световых лет друг от друга, из-за чего их гравитационное влияние друг на друга приведет к их деформации.

NASA

Взаимодействия галактик могут принимать различные формы. Так, Млечный Путь через 4,5 миллиарда лет может столкнуться с галактикой Андромеды.

Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.