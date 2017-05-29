"Хаббл" сделал снимок галактики, которая "спряталась" за звездой

Звезда является молодым аналогом Солнца.
Как отмечают исследователи, подобное событие называется транзит. Положение звезды на снимке отмечено зеленым кружком. Оранжевый круг - это околозвездный диск, который состоит из мусора, вращающегося на орбите светила.
По словам ученых, HD 107146 является аналогом молодого Солнца, а ее изучение может раскрыть некоторые аспекты эволюции Солнечной системы. Околозвездный диск может оказаться аналогом Главного пояса астероидов и пояса Койпера.
Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.ZN.UA