"Хаббл" сделал снимок галактики, которая "спряталась" за звездой

Звезда является молодым аналогом Солнца.

"Хаббл" сделал необычный снимок itc.ua

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок, на котором можно увидеть галактику, которая в скором времени должна "спрятаться" за звездой HD 107146. Снимок был опубликован на официальном сайте телескопа.

Как отмечают исследователи, подобное событие называется транзит. Положение звезды на снимке отмечено зеленым кружком. Оранжевый круг - это околозвездный диск, который состоит из мусора, вращающегося на орбите светила.

По словам ученых, HD 107146 является аналогом молодого Солнца, а ее изучение может раскрыть некоторые аспекты эволюции Солнечной системы. Околозвездный диск может оказаться аналогом Главного пояса астероидов и пояса Койпера.

Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.