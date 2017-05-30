Большой Барьерный риф спасти не удастся – ученые

План по спасению рифа перестал работать из-за изменений климата.

Изменения климата приводят к гибели кораллов Большого Барьерного рифа

Ученые заявили о том, что значительная часть плана по спасению Большого Барьерного рифа больше не действует из-за изменений климата. Это означает, что риф может быть внесен в список объектов всемирного наследия, которые находятся под угрозой, сообщает The Guardian

План до 2050 года был представлен в 2015 году и был направлен на то, чтобы "обеспечить выполнение Большим Барьерным рифом выдающихся универсальных функций". Теперь же ученые заявили о том, что сохранение ценности барьерного рифа в качестве природного наследия уже невозможно.

Изменения климата, которые произошли в 2015 и 2016 годах, повлекли за собой гибель почти половины кораллов. В дальнейшем ученые предполагают усиление негативного влияния, что приведет к катастрофическим последствиям для кораллов и биоразнообразия.

По мнению исследователей, на данный момент необходимо сосредоточиться на сохранении "экологических функций" рифа. Это означает, что исследователи будут пытаться сохранить экосистему как целое, чтобы затем она возродилась, но уже с новой структурой и составом.

Ранее сообщалось о том, что ученые составили карту регионов Земли, которые больше всего пострадали от изменений климата. При составлении карты ученые использовали спутниковые данные, полученные в период с 2000 по 2013 год. Карта была создана на основе анализа температуры воздуха, доступности воды, а также облачного покрова. Ученые осуществили расчеты для каждого отдельно взятого участка суши в 5 квадратных километров. Некоторые участки Земли, например Антарктика и Сахара, не были классифицированы из-за своей бесплодности.