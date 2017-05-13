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"Заря" - "Александрия": видео гола Форстера

13 мая в 16:00

Луганчане пока не гарантировали себе бронзовые медали чемпионата.

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"Заря" добыла долгожданную победу
football.ua
В центральном матче 29-го тура встречались претенденты на бронзовые медали украинской Премьер-лиги - "Заря" в Запорожье принимала "Александрию".

"Заря" - "Александрия" - 1:0

По материалам: ZN.UA
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Тэги футбол Александрия Заря
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