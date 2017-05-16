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Запорожский "Металлург" нашел спонсора и вернется на "Славутич-Арену"

16 мая в 15:11

Команда вновь будет выступать на главном стадионе города.

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"Металлург" не играл на "Славутич-Арене" с прошлого года
times.zp.ua
Запорожский "Металлург" нашел генерального спонсора и вернется на "Славутич-Арену". Об этом сообщил официальный сайт клуба.

"Металлург" подписал соглашение со страховой компанией "Евроинс Украина", логотип которой будет размещен на форме команды.

Возвращение команды на главный стадион города состоится в рамках 31-го тура Второй лиги против "Никополя". Из-за высокой арендной платы "Металлург" не играл на "Славутич-Арене" с сентября 2016 года.

В настоящий момент запорожцы занимают 16-е место в турнирной таблице Второй лиги.

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Ранее сообщалось, что городской голова Запорожья Владимир Буряк намерен создать муниципальный футбольный клуб, который будет иметь название "Металлург".

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Тэги футбол Металлург Запорожье
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