Запорожский "Металлург" нашел спонсора и вернется на "Славутич-Арену"

Команда вновь будет выступать на главном стадионе города.

"Металлург" не играл на "Славутич-Арене" с прошлого года times.zp.ua

Запорожскийнашел генерального спонсора и вернется на "Славутич-Арену". Об этом сообщил официальный сайт клуба.

"Металлург" подписал соглашение со страховой компанией "Евроинс Украина", логотип которой будет размещен на форме команды.

Возвращение команды на главный стадион города состоится в рамках 31-го тура Второй лиги против "Никополя". Из-за высокой арендной платы "Металлург" не играл на "Славутич-Арене" с сентября 2016 года.

В настоящий момент запорожцы занимают 16-е место в турнирной таблице Второй лиги.

Ранее сообщалось, что городской голова Запорожья Владимир Буряк намерен создать муниципальный футбольный клуб, который будет иметь название "Металлург".