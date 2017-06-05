Украинский баскетболист перешел в команду студенческой лиги США

Илья Тыртышник продолжит карьеру в США.

Тыртышник является воспитанником БК "Киев" sportarena.com

Украинский защитник перебирается в, где будет выступать в команде университета Миссисипи.

19-летний игрок, являющийся воспитанником системы БК "Киев", присоединится к новой команде после чемпионата Европы U-20.

"Мы рады приветствовать Илью. Он - мощный универсальный защитник, который поможет нашей команде стать лучше. У него большой опыт игры в различных международных соревнованиях, что позволит ему быстрее адаптироваться", – сказал главный тренер университета Миссисипи Энди Кеннеди.

Прошлый сезон Тыртышник отыграл в чешской "Get Better Academy" - международной программе для молодых игроков со всей Европы.

Перед этим Илья провел сезон в американской школе "Hillcrest Hoops Academy", также выступал за дубль и первую команду БК "Киев".

Напомним, ранее украинский представитель в NCAA Святослав Михайлюк отказался от выхода на драфт НБА.