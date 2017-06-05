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Украинский баскетболист перешел в команду студенческой лиги США

5 июня в 20:34

Илья Тыртышник продолжит карьеру в США.

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Тыртышник является воспитанником БК "Киев"
sportarena.com
Украинский защитник перебирается в NCAA, где будет выступать в команде университета Миссисипи.

19-летний игрок, являющийся воспитанником системы БК "Киев", присоединится к новой команде после чемпионата Европы U-20.

"Мы рады приветствовать Илью. Он - мощный универсальный защитник, который поможет нашей команде стать лучше. У него большой опыт игры в различных международных соревнованиях, что позволит ему быстрее адаптироваться", – сказал главный тренер университета Миссисипи Энди Кеннеди.

Прошлый сезон Тыртышник отыграл в чешской "Get Better Academy" - международной программе для молодых игроков со всей Европы.

Перед этим Илья провел сезон в американской школе "Hillcrest Hoops Academy", также выступал за дубль и первую команду БК "Киев".

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Напомним, ранее украинский представитель в NCAA Святослав Михайлюк отказался от выхода на драфт НБА.

По материалам: Sport Arena
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Тэги США баскетбол Украина
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