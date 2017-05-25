Украинец Михайлюк отказался от выхода на драфт НБА

Украинский защитник вернется в "Канзас" еще на один сезон.
Таким образом, "Сви" продолжит выступать в студенческой лиге США, а следующий год станет для украинца выпускным, после чего он снова сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА.
"Я решил вернуться еще на один год в "Канзас". На драфт-комбайне увидел, какие компоненты мне надо улучшать. С нетерпением жду возвращения в команду", - сказал защитник.
В минувшем сезоне Михайлюк провел 25 матчей, в которых набирал по 9,8 очка, делал по 3,0 подбора и совершал по 1,9 перехвата. Вместе с "Канзасом" Святослав дошел до 1/4 финала Национального плей-офф.
Стоит отметить, что драфт НБА-2017 состоится 22 июня.
Ранее Михайлюк вошел в сборную сезона студенческой лиги США.Sport Arena