Украинец Михайлюк отказался от выхода на драфт НБА

Украинский защитник вернется в "Канзас" еще на один сезон.

Михайлюк останется в студенческом баскетболе Gazeta.ua

Украинский баскетболист "Канзаса"решил не идти на драфт НБА 2017 года и отозвал свою кандидатуру.

Таким образом, "Сви" продолжит выступать в студенческой лиге США, а следующий год станет для украинца выпускным, после чего он снова сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

"Я решил вернуться еще на один год в "Канзас". На драфт-комбайне увидел, какие компоненты мне надо улучшать. С нетерпением жду возвращения в команду", - сказал защитник.

В минувшем сезоне Михайлюк провел 25 матчей, в которых набирал по 9,8 очка, делал по 3,0 подбора и совершал по 1,9 перехвата. Вместе с "Канзасом" Святослав дошел до 1/4 финала Национального плей-офф.

Стоит отметить, что драфт НБА-2017 состоится 22 июня.

Ранее Михайлюк вошел в сборную сезона студенческой лиги США.