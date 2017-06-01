Украинская легкоатлетка Лупу дисквалифицирована на 8 лет за допинг

Украинка фактически завершила карьеру.

Лупу в ближайшие годы выступать не сможет НОК Украины

Украинская легкоатлеткаповторно сдала положительную допинг-пробу, за что получила дисквалификацию на 8 лет и сможет вернуться в большой спорт лишь в декабре 2024 года. Об этом сообщила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).

Впервые 29-летняя Лупу попалась на употреблении запрещенных препаратов в марте прошлого года, но тогда в организме спортсменки, специализирующейся на беге на 800 метров, обнаружили следы мельдония, которые не превышали допустимый порог.

Второй положительный допинг-тест украинка сдала в конце июля 2016 года во внесоревновательный период.

Лупу является победительницей чемпионата Европы 2013 года в Гетеборге, обладательницей "серебра" зимнего чемпионата мира 2012 года, а также бронзовым призером чемпионата Европы в Праге-2015.

Ранее сообщалось, что пятеро российских легкоатлетов признались в употреблении допинга.