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Украинская хоккейная лига стала молодежным чемпионатом

7 июня в 14:42

Формат турнира был изменен на собрании клубов.

УХЛ
В УХЛ будут выступать молодые хоккеисты
Sport Arena
В сезоне 2017/2018 в Украинской хоккейной лиге (УХЛ) сыграют 8 клубов, игроки в которых будут не старше 93 года рождения. Такое решение было принято на собрании клубов.

В мае киевские "Дженералз", криворожский "Кривбасс" и харьковский "Витязь" приняли решение отказаться от участия в следующем сезоне из-за отсутствия поддержки городских властей и спонсоров.

Данная ситуация заставила руководство чемпионата изменить его формат. В итоге борьбу за победу в УХЛ будут вести восемь команд:

- "Донбасс" (Донецк)
- ХК "Кременчук"
- "Кривбасс" (Кривой Рог)
- "Дженералз" (Киев)
- "Белый Барс" (Белая Церковь)
- "Галицкие Львы" (Львов)
- "Динамо" (Харьков)
- ХК "Днепр".

При этом в составах коллективов будут игроки не старше 1993 года рождения. Более того, в составе можно будет иметь всего пять игроков возрастом от 1993 до 1997 годов рождения, а остальные должны быть младше.

Также на данный момент обсуждается возможность заявить в УХЛ киевский "Сокол" и клуб из Одессы.

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Напомним, чемпионом Украины по итогам прошлого сезона стал "Донбасс".

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Тэги хоккей УХЛ
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