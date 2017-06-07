Украинская хоккейная лига стала молодежным чемпионатом

Формат турнира был изменен на собрании клубов.
В мае киевские "Дженералз", криворожский "Кривбасс" и харьковский "Витязь" приняли решение отказаться от участия в следующем сезоне из-за отсутствия поддержки городских властей и спонсоров.
Данная ситуация заставила руководство чемпионата изменить его формат. В итоге борьбу за победу в УХЛ будут вести восемь команд:
- "Донбасс" (Донецк)
- ХК "Кременчук"
- "Кривбасс" (Кривой Рог)
- "Дженералз" (Киев)
- "Белый Барс" (Белая Церковь)
- "Галицкие Львы" (Львов)
- "Динамо" (Харьков)
- ХК "Днепр".
При этом в составах коллективов будут игроки не старше 1993 года рождения. Более того, в составе можно будет иметь всего пять игроков возрастом от 1993 до 1997 годов рождения, а остальные должны быть младше.
Также на данный момент обсуждается возможность заявить в УХЛ киевский "Сокол" и клуб из Одессы.
Напомним, чемпионом Украины по итогам прошлого сезона стал "Донбасс".