Украинская хоккейная лига стала молодежным чемпионатом

Формат турнира был изменен на собрании клубов.

В УХЛ будут выступать молодые хоккеисты Sport Arena

В сезоне 2017/2018 в Украинской хоккейной лиге (УХЛ) сыграют 8 клубов, игроки в которых будут не старше 93 года рождения. Такое решение было принято на собрании клубов.

В мае киевские "Дженералз", криворожский "Кривбасс" и харьковский "Витязь" приняли решение отказаться от участия в следующем сезоне из-за отсутствия поддержки городских властей и спонсоров.

Данная ситуация заставила руководство чемпионата изменить его формат. В итоге борьбу за победу в УХЛ будут вести восемь команд:

- "Донбасс" (Донецк)

- ХК "Кременчук"

- "Кривбасс" (Кривой Рог)

- "Дженералз" (Киев)

- "Белый Барс" (Белая Церковь)

- "Галицкие Львы" (Львов)

- "Динамо" (Харьков)

- ХК "Днепр".

При этом в составах коллективов будут игроки не старше 1993 года рождения. Более того, в составе можно будет иметь всего пять игроков возрастом от 1993 до 1997 годов рождения, а остальные должны быть младше.

Также на данный момент обсуждается возможность заявить в УХЛ киевский "Сокол" и клуб из Одессы.

Напомним, чемпионом Украины по итогам прошлого сезона стал "Донбасс".