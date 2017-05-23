Украинская бригада арбитров будет работать на женском Евро-2017

Украинка Катерина Монзуль обслужит матчи чемпионата Европы.

С апреля 2016 года Монзуль обслуживает матчи УПЛ Football24.ua

Комитет арбитров УЕФА назначил официальные лица на финальную часть женского чемпионата Европы, который состоится с 16 июля по 6 августа в Голландии.

Среди 32 арбитров и ассистентов из 18 стран есть и украинки: главный арбитр Катерина Монзуль, а также ассистенты Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Евро-2017 станет третьим континентальным первенством в карьере Монзуль.

Монзуль работает на поединках международного уровня уже порядка 12-ти лет. В позапрошлом году украинке был доверен финал женского чемпионата мира между США и Японией, а в 2014 году девушка работала на решающем матче женской Лиги чемпионов.

С апреля 2016-го Монзуль также регулярно судит матчи мужской УПЛ, войдя в историю, как первая женщина-главный арбитр в элите украинского футбола.

Ранее стало известно, что матчи чемпионата Германии по футболу впервые обслужит женщина-арбитр.