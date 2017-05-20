Матчи чемпионата Германии по футболу впервые обслужит женщина-арбитр

Бибиана Штайнхаус с нового сезона будет судить Бундеслигу.
38-летняя служащая полиции из Ганновера попала в список из четверых новичков, которых утвердили к работе на матчах чемпионата Германии со следующего сезона.
"Я потеряла дар речи, когда мне сообщили об этом решении комитета арбитров. Чувствую себя, будто на американских горках. Масса эмоций: неверие, радость, счастье, любопытство", - поделилась впечатлениями о своем назначении Штайнхаус.
Отметим, что в Украине в качестве главного арбитра женщина работает с прошлого сезона. Таковой является Катерина Монзуль.
Монзуль работает на поединках международного уровня уже порядка 12-ти лет. В позапрошлом году украинке был доверен финал женского чемпионата мира между США и Японией, а в 2014 году девушка работала на решающем матче женской Лиги чемпионов.
Ранее президент Украины Петр Порошенко вручил арбитру Монзуль государственную награду.sportarena.com