Матчи чемпионата Германии по футболу впервые обслужит женщина-арбитр

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Бибиана Штайнхаус с нового сезона будет судить Бундеслигу.

Штайнхаус работает в полиции sportarena.com

Бибиана Штайнхаус будет судить матчисо следующего сезона и станет первой женщиной, работающей на матчах высшего немецкого дивизиона в качестве судьи.

38-летняя служащая полиции из Ганновера попала в список из четверых новичков, которых утвердили к работе на матчах чемпионата Германии со следующего сезона.

"Я потеряла дар речи, когда мне сообщили об этом решении комитета арбитров. Чувствую себя, будто на американских горках. Масса эмоций: неверие, радость, счастье, любопытство", - поделилась впечатлениями о своем назначении Штайнхаус.

Отметим, что в Украине в качестве главного арбитра женщина работает с прошлого сезона. Таковой является Катерина Монзуль.

Монзуль работает на поединках международного уровня уже порядка 12-ти лет. В позапрошлом году украинке был доверен финал женского чемпионата мира между США и Японией, а в 2014 году девушка работала на решающем матче женской Лиги чемпионов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко вручил арбитру Монзуль государственную награду.