Топ Новости
<
>

Украинец Чумак забил красивый гол и стал героем матча чемпионата Беларуси

25 мая в 15:57

Полузащитник отличился эффектным ударом в дальнюю "девятку".

123
Чумак принес "Днепру" победу
kp.by
Украинский полузащитник Евгений Чумак, выступающий за могилевский "Днепр", стал автором победного гола в поединке 10-го тура чемпионата Беларуси против брестского "Динамо" (1:0).

На 52-й минуте 21-летний футболист получил пас от партнера, вошел в штрафную и под довольно острым углом отправил мяч в дальнюю "девятку" - вратарь лишь проводил мяч взглядом. Это второй гол Чумака за "Днепр".

Чумак является воспитанником киевского "Динамо". Помимо столичной команды футболист молодежной сборной Украины выступал за "Говерлу", "Звезду" и "Карпаты".

Читайте также: Малиновский забил седьмой гол за бельгийский "Генк"

Ранее сообщалось, что украинец Дмитрий Лепа был признан лучшим футболистом хорватского клуба по итогам сезона.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Чумак футбол Динамо Днепр
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.27
EUR 29.40
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...