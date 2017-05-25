Украинец Чумак забил красивый гол и стал героем матча чемпионата Беларуси

Полузащитник отличился эффектным ударом в дальнюю "девятку".

Чумак принес "Днепру" победу kp.by

Украинский полузащитник Евгений Чумак, выступающий за могилевский "Днепр", стал автором победного гола в поединке 10-го тура чемпионата Беларуси против брестского "Динамо" (1:0).

На 52-й минуте 21-летний футболист получил пас от партнера, вошел в штрафную и под довольно острым углом отправил мяч в дальнюю "девятку" - вратарь лишь проводил мяч взглядом. Это второй гол Чумака за "Днепр".

Чумак является воспитанником киевского "Динамо". Помимо столичной команды футболист молодежной сборной Украины выступал за "Говерлу", "Звезду" и "Карпаты".

Ранее сообщалось, что украинец Дмитрий Лепа был признан лучшим футболистом хорватского клуба по итогам сезона.