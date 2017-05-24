Украинец Лепа признан лучшим футболистом хорватского клуба по итогам сезона

Полузащитник стал лидером "Осиека".
В чемпионате Хорватии украинец провел 21 матч, сумев забить 8 голов и отдать 5 голевых передач. Аналогичная награда есть у защитника киевского "Динамо" Домагоя Виды, который выступал за "Осиек" до 2010 года.
Стоит отметить, что в Украине Лепа выступал за "Днепр", "Кривбасс", "Карпаты", "Металлург" Запорожье и "Металлист". После харьковского клуба 28-летний футболист играл за "Академию Пушкаша" в Венгрии и в прошлом году оказался в Хорватии.
Напомним, ранее первый гол в чемпионате Бельгии забил украинец Валерий Лучкевич.Tribuna.com