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Украинец Лепа признан лучшим футболистом хорватского клуба по итогам сезона

24 мая в 09:14

Полузащитник стал лидером "Осиека".

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Лепа забил за "Осиек" 8 голов
Tribuna.com
Украинский полузащитник "Осиека" Дмитрий Лепа был признан фанатами лучшим футболистом клуба по итогам сезона 2016/17. 

В чемпионате Хорватии украинец провел 21 матч, сумев забить 8 голов и отдать 5 голевых передач. Аналогичная награда есть у защитника киевского "Динамо" Домагоя Виды, который выступал за "Осиек" до 2010 года.

Стоит отметить, что в Украине Лепа выступал за "Днепр", "Кривбасс", "Карпаты", "Металлург" Запорожье и "Металлист". После харьковского клуба 28-летний футболист играл за "Академию Пушкаша" в Венгрии и в прошлом году оказался в Хорватии.

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Напомним, ранее первый гол в чемпионате Бельгии забил украинец Валерий Лучкевич.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Лепа футбол Осиек
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