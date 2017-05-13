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Украинец Лучкевич отметился первым голом за бельгийский "Стандард"

13 мая в 10:05

Полузащитник помог своей команде победить.

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Лучкевич стал одним из героев матча
Sport Arena
Экс-футболист "Днепра" Валерий Лучкевич отметился первым голом в составе "Стандарда" в чемпионате Бельгии.

"Стандард" в поединке 8-го тура плей-офф чемпионата Бельгии на своем поле разобрался с "Мехеленом" (2:0), а украинский футболист записал на свой счет первый гол, когда на 30-й минуте замкнул передачу с фланга.

Валерий Лучкевич является воспитанником запорожского "Металлурга", а за "Днепр" игрок выступал с 2013 года. В текущем сезоне на его счету 9 матчей, 2 гола и 1 результативная передача в украинской Премьер-лиге, а теперь игрок отметился дебютным голом и в Бельгии.

Стоит отметить, что в чемпионате Бельгии выступают еще четыре представителя украинского футбола: Андрей Тотовицкий ("Кортрейк"), Руслан Малиновский ("Генк"), Сергей Болбат ("Локерен") и Роман Безус ("Сент-Трюйден").

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Ранее сообщалось, что у Валерия Лучкевича было предложение от киевского "Динамо".

По материалам: ZN.UA
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Тэги футбол Лучкевич Стандард
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