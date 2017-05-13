Украинец Лучкевич отметился первым голом за бельгийский "Стандард"

Полузащитник помог своей команде победить.
"Стандард" в поединке 8-го тура плей-офф чемпионата Бельгии на своем поле разобрался с "Мехеленом" (2:0), а украинский футболист записал на свой счет первый гол, когда на 30-й минуте замкнул передачу с фланга.
Валерий Лучкевич является воспитанником запорожского "Металлурга", а за "Днепр" игрок выступал с 2013 года. В текущем сезоне на его счету 9 матчей, 2 гола и 1 результативная передача в украинской Премьер-лиге, а теперь игрок отметился дебютным голом и в Бельгии.
#STAkvm 1 - 0 !!! #Luchkevych #COYR pic.twitter.com/beKvlbQiIi— Robby R(SCL) (@_r_o_b_b_) 12 мая 2017 г.
Стоит отметить, что в чемпионате Бельгии выступают еще четыре представителя украинского футбола: Андрей Тотовицкий ("Кортрейк"), Руслан Малиновский ("Генк"), Сергей Болбат ("Локерен") и Роман Безус ("Сент-Трюйден").
Ранее сообщалось, что у Валерия Лучкевича было предложение от киевского "Динамо".ZN.UA