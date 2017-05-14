Украинец Будковский забил гол в чемпионате России

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Команда нападающего при этом все равно проиграла.

Будковский забил ударом головой ФК "Анжи"

Украинский форвард "Анжи", права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", отметился голом в матче чемпионата России против "Уфы" (1:2). Футболист, выступающий за махачкалинцев на правах аренды, ударом головой замкнул подачу с углового.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Будковский провел 27 матчей и забил 4 гола.

Напомним, в январе Будковский подписал с "Шахтером" новый контракт до лета 2020 года.