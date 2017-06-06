Украина - Мальта: анонс, где смотреть матч 6 июня

Подопечные Андрея Шевченко проведут контрольный поединок.

Украинцы считаются фаворитами матча ua-football.com

Сегодня, 6 июня, в австрийском Грацепроведет товарищеский поединок против команды Мальты в рамках подготовки к матчу отбора на ЧМ-2018 против Финляндии.

Сборная Мальты в сезоне 2016/17 провела пять официальных игр и один товарищеский матч, в которых будущий соперник Украины проиграл с общим счетом 2:15.

Товарищеский характер встречи позволит тренерскому штабу сборной Украины проверить в действии игровые схемы и некоторых игроков, которые могут не получить место в основе на поединок с Финляндией.

Последний матч с командой карликового государства сборная Украины провела в 2015-м году, тогда "сине-желтые" разгромили Люксембург - 3:0. Украину и Мальту в рейтинге ФИФА разделяют 145 пунктов, украинцы занимают 37 место в табеле о рангах, мальтийцы соответственно 182-е.

Андрей Шевченко может дать возможность сыграть двум потенциальным дебютантам - вратарю Андрею Лунину из "Днепра", а также хавбеку Владимиру Шепелеву, выступающему за "Динамо".

Украина - Мальта

Вторник, 6 июня, Грац (Австрия), стадион "UPC-Арена", 20:00

Прямая трансляция: ТРК "Украина" и "Футбол 2"

Арбитр: Александер Харкам (Австрия).

ZN.UA проведет текстовую трансляцию поединка.

Напомним, в своем последнем матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины в Загребе уступила команде Хорватии со счетом 0:1. После пяти туров сборная Украины находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию. Следующий матч отбора с Финляндией подопечные Шевченко проведут 11 июня.