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Украина хочет создать совместный хоккейный чемпионат с Беларусью

12 мая в 00:30

Такой шаг мог бы поспособствовать развитию украинского хоккея.

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Жданов уверен, что команды из Беларуси помогут повысить уровень украинского хоккея
Пресс-служба Кабмина Украины
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил о стремлении создать совместный хоккейный чемпионат с Беларусью.

"Мы заинтересованы в создании такого турнира. Хоккей с шайбой в Беларуси хорошо развит, есть соответствующая инфраструктура, в украинском чемпионате выступают 6 команд, им необходима жесткая конкуренция, чтобы повышать мастерство игроков, и совместные соревнования способны предоставить эту практику.

Необходимо проработать этот вопрос на уровне двух федераций по виду спорта более детально", - цитирует Жданова БЕЛТА.

Стоит отметить, что участие в минувшем розыгрыше Украинской хоккейной лиги (УХЛ) принимали шесть клубов, а чемпионом стал "Донбасс".

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Напомним, ранее были представлены лучшие шайбы финальной серии УХЛ.

По материалам: belta.by
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Тэги хоккей Донбасс Жданов Беларусь
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