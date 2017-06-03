У Премьер-лиги появился новый телетранслятор – Генинсон

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Телеканал "Футбол" создаст пул.

Название телеканала Генинсон не озвучил ФФУ

ПрезидентВладимир Генинсон заявил, что у лиги появился новый телетранслятор.

Название телеканала, который в новом сезоне будет показывать матчи УПЛ, пока что остается неизвестным.

"У нас появился еще один телетранслятор, который готов транслировать матчи Премьер-лиги на внутреннем рынке. Это не телеканал "2+2", а еще один телетранслятор, который предложил достаточно приличную сумму", - сказал Генинсон в интервью телеканалу "Футбол 1".

При этом телеканал "Футбол" создаст с новым телетранслятором телевизионный пул. Также матчи УПЛ продолжит показывать "2+2".

Напомним, на данный момент телевизионные права домашних матчей клубов чемпионата сосредоточены у двух медиа-холдингов – "1+1 медиа", владельцем которого является президент "Днепра" Игорь Коломойский, и медиа-группа "Украина", являющаяся одним из многочисленных активов собственника "Шахтера" Рината Ахметова.

Ранее состоялась презентация сотрудничества между УПЛ и испанской Ла Лигой.