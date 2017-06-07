Шевченко назвал поражение от Мальты "хорошим уроком"

Наставник команды считает минувший матч информативным.

Шевченко не делает из поражения трагедии Динамомания

Вчера, 6 июня, в австрийском Грацев рамках подготовки к матчу отбора на ЧМ-2018 против Финляндии. Судьбу поединка решил единственный гол мальтийцев в первом тайме.

"Все говорили, что Мальта - слабая команда. Мальта умеет защищаться. Мы сегодня создали моменты, но не реализовали. Где-то попробовали дать сыграть всем. Это информативная игра, футболисты были под нагрузкой.

Стопроцентных моментов практически не возникало, но у нас было полное преимущество. Мальта забила свой гол со стандартного положения, мы где-то ошиблись. В принципе, это для нас хороший урок. Это была товарищеская игра. Те, кто сегодня не проснулся, должны поскорее просыпаться. Впереди у нас важный матч. Мы должны быть к нему готовы, но не так, как сегодня", - сказал Андрей Шевченко в интервью каналу "Футбол 2".

"Ни перед кем ответственность не снимается. Мы получили очень много информации, теперь знаем, кто в каком состоянии. Мы должны встряхнуться. Впереди очень важная игра в Финляндии. Этот звоночек прозвучал, все должны это понять".

Напомним, в своем последнем матче отборочного этапа ЧМ-2018 сборная Украины в Загребе уступила команде Хорватии со счетом 0:1. После пяти туров сборная Украины находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию. Следующий матч отбора с Финляндией подопечные Шевченко проведут 11 июня.