"Шахтер" – "Динамо": где смотреть трансляцию матча

Встреча состоится в Харькове.
В Украине поединок в прямом эфире покажут сразу два телеканала - "Украина" и "Футбол 1".
В других странах трансляцию можно увидеть на таких каналах:
Босния и Герцеговина - "SportKlub 3 Serbia"
Хорватия - "Sportklub 3 Croatia"
Международные - "Bet365 Live Streaming"
Македония - "SportKlub 3 Serbia"
Черногория - "SportKlub 3 Serbia"
Польша - "IPLA", "Polsat Sport Extra"
Сербия - "SportKlub 3 Serbia"
Словения - "Sportklub 3 Slovenia"
ZN.UA также будет вести прямую трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо". Начало игры в 19:30.ua-football.com