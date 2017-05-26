"Шахтер" – "Динамо": где смотреть трансляцию матча

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Встреча состоится в Харькове.

Матч начнется в 19:30 ФК Шахтер

Сегодня, 26 мая, на стадионе "Металлист" пройдет центральный поединок 31-го тура, в котором донецкий "Шахтер" встретится с киевским "Динамо".

В Украине поединок в прямом эфире покажут сразу два телеканала - "Украина" и "Футбол 1".

В других странах трансляцию можно увидеть на таких каналах:

Босния и Герцеговина - "SportKlub 3 Serbia"

Хорватия - "Sportklub 3 Croatia"

Международные - "Bet365 Live Streaming"

Македония - "SportKlub 3 Serbia"

Черногория - "SportKlub 3 Serbia"

Польша - "IPLA", "Polsat Sport Extra"

Сербия - "SportKlub 3 Serbia"

Словения - "Sportklub 3 Slovenia"

ZN.UA также будет вести прямую трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо". Начало игры в 19:30.