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"Шахтер" будет продавать игроков "очень-очень дорого" - Ахметов

29 мая в 11:12

Президент "горняков" прокомментировал трансферные планы клуба.

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Ахметов ждет предложений по игрокам "Шахтера"
sport.bigmir.net
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов заявил, что клуб готов выслушать предложения по своим футболистам.

"Мы очень сильно укомплектованы. Должны будем посмотреть - если кто-то от нас уйдет, то, наверное, кто-то к нам придет. Если никто не уйдет, то тогда мы проанализируем и подумаем, а нужен ли нам кто-то?

Моя позиция простая - "Шахтер" должен быть сильным. И каждый трансфер должен делать нас еще сильнее. Стоимость Марлоса, Фреда, Тайсона? Потенциальным покупателям сразу нужно не стесняться лезть в карман - "Шахтеру" нужны деньги. Продавать мы сейчас будем не просто очень дорого, а очень-очень дорого. И это мы умеем делать", - сказал Ахметов в эфире "Футбол 1".

"У нас в команде очень качественные игроки. И если сегодня лучшие клубы Европы заинтересованы в наших игроках - мы всегда открыты. К нам нужно ехать, с нами нужно вести переговоры - "Шахтеру" нужны денежки, не стесняйтесь в предложениях".

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Напомним, ранее состоялась церемония награждения "Шахтера" золотыми медалями УПЛ.

По материалам: Футбол 1
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Тэги футбол Шахтер Ахметов
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