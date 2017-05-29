"Шахтер" будет продавать игроков "очень-очень дорого" - Ахметов

Президент "горняков" прокомментировал трансферные планы клуба.
"Мы очень сильно укомплектованы. Должны будем посмотреть - если кто-то от нас уйдет, то, наверное, кто-то к нам придет. Если никто не уйдет, то тогда мы проанализируем и подумаем, а нужен ли нам кто-то?
Моя позиция простая - "Шахтер" должен быть сильным. И каждый трансфер должен делать нас еще сильнее. Стоимость Марлоса, Фреда, Тайсона? Потенциальным покупателям сразу нужно не стесняться лезть в карман - "Шахтеру" нужны деньги. Продавать мы сейчас будем не просто очень дорого, а очень-очень дорого. И это мы умеем делать", - сказал Ахметов в эфире "Футбол 1".
"У нас в команде очень качественные игроки. И если сегодня лучшие клубы Европы заинтересованы в наших игроках - мы всегда открыты. К нам нужно ехать, с нами нужно вести переговоры - "Шахтеру" нужны денежки, не стесняйтесь в предложениях".
Напомним, ранее состоялась церемония награждения "Шахтера" золотыми медалями УПЛ.Футбол 1