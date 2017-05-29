"Шахтер" будет продавать игроков "очень-очень дорого" - Ахметов

Президент "горняков" прокомментировал трансферные планы клуба.

Ахметов ждет предложений по игрокам "Шахтера" sport.bigmir.net

ПрезидентРинат Ахметов заявил, что клуб готов выслушать предложения по своим футболистам.

"Мы очень сильно укомплектованы. Должны будем посмотреть - если кто-то от нас уйдет, то, наверное, кто-то к нам придет. Если никто не уйдет, то тогда мы проанализируем и подумаем, а нужен ли нам кто-то?

Моя позиция простая - "Шахтер" должен быть сильным. И каждый трансфер должен делать нас еще сильнее. Стоимость Марлоса, Фреда, Тайсона? Потенциальным покупателям сразу нужно не стесняться лезть в карман - "Шахтеру" нужны деньги. Продавать мы сейчас будем не просто очень дорого, а очень-очень дорого. И это мы умеем делать", - сказал Ахметов в эфире "Футбол 1".

"У нас в команде очень качественные игроки. И если сегодня лучшие клубы Европы заинтересованы в наших игроках - мы всегда открыты. К нам нужно ехать, с нами нужно вести переговоры - "Шахтеру" нужны денежки, не стесняйтесь в предложениях".

Напомним, ранее состоялась церемония награждения "Шахтера" золотыми медалями УПЛ.