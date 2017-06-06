Премьер-лига назвала лучших игроков, тренеров и символическую сборную сезона

В сборную вошли только представители "Шахтера" и "Динамо".

Ярмоленко стал лучшим бомбардиром УПЛ и лучшим игроком турнира ФК Динамо

Украинскаяопределила лучших футболистов, тренеров и арбитров сезона-2016/17. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

Голосование проводилось среди клубов Премьер-лиги.

Лучшим полевым игроком стал вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко, который опередил двух "горняков" - Марлоса и Дарио Срну.

Кипер "Шахтера" Андрей Пятов стал лучшим вратарем сезона, а в тройку вошли Андрей Лунин ("Днепр") и Заури Махарадзе ("Олимпик").

Лучшим молодым игроком признан форвард "Днепра" Артем Довбык, следом за которым последовал его коллега по команде Андрей Лунин, а третье место досталось представителю "Динамо" Владимиру Шепелеву.

Лучшим тренером сезона признан наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека. В топ-3 попали коллеги португальца Дмитрий Михайленко из "Днепра" и Юрий Вернидуб, который тренирует "Зарю".

Харьковчанин Анатолий Абдула признан лучшим арбитром, а за ним по итогам голосования расположились Юрий Можаровский (Львов) и еще один представитель Харькова Константин Труханов.

Сборная сезона-2016/17: Пятов ("Шахтер"), Срна ("Шахтер"), Вида ("Динамо"), Ракицкий ("Шахтер"), Исмаили ("Шахтер"), Степаненко ("Шахтер"), Сидорчук ("Динамо"), Гармаш ("Динамо"), Марлос ("Шахтер"), Ярмоленко ("Динамо"), Беседин ("Динамо").

Напомним, по итогам сезона чемпионом Украины стал донецкий "Шахтер".