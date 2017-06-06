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Премьер-лига назвала лучших игроков, тренеров и символическую сборную сезона

6 июня в 13:43

В сборную вошли только представители "Шахтера" и "Динамо".

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Ярмоленко стал лучшим бомбардиром УПЛ и лучшим игроком турнира
ФК Динамо
Украинская Премьер-лига определила лучших футболистов, тренеров и арбитров сезона-2016/17. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

Голосование проводилось среди клубов Премьер-лиги.

Лучшим полевым игроком стал вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко, который опередил двух "горняков" - Марлоса и Дарио Срну.

Кипер "Шахтера" Андрей Пятов стал лучшим вратарем сезона, а в тройку вошли Андрей Лунин ("Днепр") и Заури Махарадзе ("Олимпик").

Лучшим молодым игроком признан форвард "Днепра" Артем Довбык, следом за которым последовал его коллега по команде Андрей Лунин, а третье место досталось представителю "Динамо" Владимиру Шепелеву.

Лучшим тренером сезона признан наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека. В топ-3 попали коллеги португальца Дмитрий Михайленко из "Днепра" и Юрий Вернидуб, который тренирует "Зарю".

Харьковчанин Анатолий Абдула признан лучшим арбитром, а за ним по итогам голосования расположились Юрий Можаровский (Львов) и еще один представитель Харькова Константин Труханов.

Сборная сезона-2016/17: Пятов ("Шахтер"), Срна ("Шахтер"), Вида ("Динамо"), Ракицкий ("Шахтер"), Исмаили ("Шахтер"), Степаненко ("Шахтер"), Сидорчук ("Динамо"), Гармаш ("Динамо"), Марлос ("Шахтер"), Ярмоленко ("Динамо"), Беседин ("Динамо").

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Напомним, по итогам сезона чемпионом Украины стал донецкий "Шахтер".

По материалам: fpl.ua
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Тэги Ярмоленко Динамо Шахтер футбол Премьер-лига Вернидуб Фонсека
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