Премьер-лига: "Днепр" минимально обыграл "Сталь"

Единственный гол на счету Баланюка.
Поединок на "Метеоре" начался с атак "Днепра", которые уже к 14-й минуте могли забивать дважды, но номинальным гостям не хватило мастерства. Далее днепряне продолжали владеть преимуществом, а у "Стали" практически ничего не получалось. Логичным итогом первой половины встречи стал гол забитый Баланюком, на 41-й минуте.
С началом второй половины игры наставник "сталеваров" провел тройную замену, что заметно оживило игру его подопечных.
"Сталь" плотно прижала "Днепр" к своим воротам, которые весь второй тайм практически и не думали о выходе в атаку. Однако владея тотальным преимуществом по ходу второго тайма, хозяева так и не сумели забить гол, проиграв со счетом 0:1.
"Сталь" – "Днепр" – 0:1
Гол: Баланюк, 41
"Сталь": Панькив, Пашаев (Климчук, 46), Стаменкович, Ищенко (Кравченко, 46), Шабанов, Леандро, Карасюк, Э.Малакян, Васин (Задерака, 46), Дебелко, Карикари
"Днепр": Лунин, Нагиев, Сваток, Лопыренок, Влад, Вакулко, Кочергин (Назарина, 90), Когут, Чеберко, Довбик (Полевой, 76), Баланюк (Кожушко, 83)
Предупреждения: Стаменкович, Шабанов, Климчук - Влад
Напомним, обыграв в 28-м туре "Зарю" со счетом 3:2 донецкий "Шахтер" стал десятикратным чемпионом Украины.ZN.UA