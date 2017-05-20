Премьер-лига: "Днепр" минимально обыграл "Сталь"

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Единственный гол на счету Баланюка.

"Днепр" продолжает борьбу за выживание ФК Днепр

Сегодня, 20 мая, матчем "Сталь" – "Днепр" продолжился очередной тур

Поединок на "Метеоре" начался с атак "Днепра", которые уже к 14-й минуте могли забивать дважды, но номинальным гостям не хватило мастерства. Далее днепряне продолжали владеть преимуществом, а у "Стали" практически ничего не получалось. Логичным итогом первой половины встречи стал гол забитый Баланюком, на 41-й минуте.

С началом второй половины игры наставник "сталеваров" провел тройную замену, что заметно оживило игру его подопечных.

"Сталь" плотно прижала "Днепр" к своим воротам, которые весь второй тайм практически и не думали о выходе в атаку. Однако владея тотальным преимуществом по ходу второго тайма, хозяева так и не сумели забить гол, проиграв со счетом 0:1.

"Сталь" – "Днепр" – 0:1

Гол: Баланюк, 41

"Сталь": Панькив, Пашаев (Климчук, 46), Стаменкович, Ищенко (Кравченко, 46), Шабанов, Леандро, Карасюк, Э.Малакян, Васин (Задерака, 46), Дебелко, Карикари

"Днепр": Лунин, Нагиев, Сваток, Лопыренок, Влад, Вакулко, Кочергин (Назарина, 90), Когут, Чеберко, Довбик (Полевой, 76), Баланюк (Кожушко, 83)

Предупреждения: Стаменкович, Шабанов, Климчук - Влад

Напомним, обыграв в 28-м туре "Зарю" со счетом 3:2 донецкий "Шахтер" стал десятикратным чемпионом Украины.