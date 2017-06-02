Павелко получил престижную должность в УЕФА

Президент ФФУ будет работать в руководящем органе европейского футбола.
Назначение состоялось по итогам голосования членов Исполкома УЕФА на заседании в Кардиффе.
Павелко на ближайшие четыре года сменил на этой должности Александера Чеферина, который покинул пост после избрания президентом УЕФА.
В обязанности Юридического комитета УЕФА входят юридическая работа над Уставом и регламентами УЕФА и его членов, анализ национальных и европейских законов, которые влияют на развитие спорта и футбола, а также юридические консультации по всем процессам, которые касаются организации.
Напомним, ранее Андрей Павелко вошел в состав Дисциплинарного комитета ФИФА.uefa.com