Павелко получил престижную должность в УЕФА

Президент ФФУ будет работать в руководящем органе европейского футбола.

Павелко будет совмещать три должности footboom.com

Президент Федерации футбола Украиныстал заместителем главы Юридического комитета УЕФА. Об этом сообщил официальный сайт организации.

Назначение состоялось по итогам голосования членов Исполкома УЕФА на заседании в Кардиффе.

Павелко на ближайшие четыре года сменил на этой должности Александера Чеферина, который покинул пост после избрания президентом УЕФА.

В обязанности Юридического комитета УЕФА входят юридическая работа над Уставом и регламентами УЕФА и его членов, анализ национальных и европейских законов, которые влияют на развитие спорта и футбола, а также юридические консультации по всем процессам, которые касаются организации.

Напомним, ранее Андрей Павелко вошел в состав Дисциплинарного комитета ФИФА.