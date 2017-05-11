Павелко вошел в состав Дисциплинарного комитета ФИФА

Президент ФФУ получил престижную должность в руководящем органе мирового футбола.

Павелко занял место Чеферина в ФИФА uefa.com

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко вошел в состав. Об этом сообщил телеканал "Футбол 1".

До недавнего времени это место в комитете занимал Александр Чеферин. Однако, после избрания Чеферина на должность президента УЕФА, он рекомендовал передать его полномочия Павелко. На конгрессе Международной футбольной федерации, который состоялся в Бахрейне, Павелко набрал 192 голоса (98%). Президент ФФУ получил мандат на четыре года.

"Дисциплинарный комитет ФИФА будет решать все вопросы, связанные с любыми спорами и скандалами в мировом футболе. Конечно, это большая ответственность, ведь каждое решение должно быть взвешенным, чтобы в дальнейшем привести к развитию футбола, а не к скандалам", - сказал Павелко.

Стоит отметить, что в прошлом украинцы никогда не входили в состав комитетов международных футбольных организаций.

Ранее сообщалось, что Андрей Павелко будет единственным кандидатом на пост президента ФФУ во время июньских перевыборов.