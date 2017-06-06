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Один из лидеров сборной Украины не сыграет на Евробаскете-2017

6 июня в 10:07

Сергея Гладыря ждет операция на колене.

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Гладырь не поедет на чемпионат Европы
twitter.com
Защитник французского "Монако" Сергей Гладырь не поможет сборной Украины на предстоящем Евробаскете-2017. Об этом сообщил главный тренер команды Евгений Мурзин.

"Да, его в сборной, скорее всего, не будет. По окончании чемпионата Франции он ложится на операцию, срок реабилитации после которой не позволит ему принять участие в Евробаскете. У него серьезные проблемы со здоровьем. В сборную он может приехать, как гость, навестить ребят", - сказал Мурзин.

Ранее сам Гладырь неоднократно заявлял, что оценивает шансы на свое участие в Евробаскете как "крайне невысокие" из-за предстоящей операции на колене.

В минувшем сезоне Гладырь в составе "Монако" провел 52 матча во всех турнирах, а также вышел вместе с командой в финал Лиги чемпионов ФИБА.

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Ранее сообщалось, что украинская команда начнет Евробаскет-2017 поединком против Германии.

По материалам: sport.ua
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Тэги Евробаскет Гладырь баскетбол сборная
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