Один из лидеров сборной Украины не сыграет на Евробаскете-2017

Сергея Гладыря ждет операция на колене.
"Да, его в сборной, скорее всего, не будет. По окончании чемпионата Франции он ложится на операцию, срок реабилитации после которой не позволит ему принять участие в Евробаскете. У него серьезные проблемы со здоровьем. В сборную он может приехать, как гость, навестить ребят", - сказал Мурзин.
Ранее сам Гладырь неоднократно заявлял, что оценивает шансы на свое участие в Евробаскете как "крайне невысокие" из-за предстоящей операции на колене.
В минувшем сезоне Гладырь в составе "Монако" провел 52 матча во всех турнирах, а также вышел вместе с командой в финал Лиги чемпионов ФИБА.
Ранее сообщалось, что украинская команда начнет Евробаскет-2017 поединком против Германии.sport.ua