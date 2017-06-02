Два представителя НБА попали в предварительную заявку сборной Украины на Евробаскет-2017

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Окончательный состав станет известен в конце августа.

Сборная Украины начнет подготовку 15 июля ФБУ

Главный тренерЕвгений Мурзин озвучил предварительный список игроков, которые могут поехать на Евробаскет-2017.

В предварительный список попали 25 игроков.

Центровые: Алексей Лень ("Финикс"), Вячеслав Кравцов ("Валенсия"), Кирилл Фесенко ("Авеллино"), Артем Пустовой ("Обрадойро").

Защитники: Святослав Михайлюк ("Канзас"), Юджин Джетер ("Шаньдунь"), Сергей Гладырь ("Монако"), Александр Мишула ("Днепр"), Александр Липовый ("Трикала 2000"), Руслан Отверченко, Павел Крутоус (оба - "Будивельник"), Александр Рябчук ("Химик"), Клим Артамонов (БИПА), Денис Лукашов ("Енисей").

Форварды: Джоэль Боломбой ("Юта"), Богдан Близнюк ("Восточный Вашингтон"), Станислав Тимофеенко ("Днепр"), Максим Пустозвонов ("Клуж"), Вячеслав Бобров ("Кимпер"), Владимир Конев, Вячеслав Петров (оба - "Химик"), Владимир Герун ("Барселона-В"), Александр Кольченко ("Черкасские Мавпы"), Игорь Зайцев ("Роза Радом"), Максим Корниенко ("Лукойл-Академик").

15 июля начнется тренировочный сбор команды, а к 31 августа тренерский штаб должен выбрать 12 баскетболистов, которые попадут в окончательный список.

Матчи сборной Украины на турнире пройдут с 31 августа по 17 сентября в Израиле.

Ранее сообщалось, что украинская команда начнет Евробаскет-2017 поединком против Германии.