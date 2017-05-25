Моуриньо назвал успех МЮ в финале Лиги Европы "победой прагматизма"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" подчеркнул важность успеха команды в Лиге Европы.

Моуриньо уже ждет матча с победителем ЛЧ EPA

Вчера, 24 мая, в Стокгольме (Швеция) состоялся, в котором встречались голландский "Аякс" и английский "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" удалось забить по голу в каждом из таймов и завоевать первый в своей истории трофей Лиги Европы. Это уже третий титул для команды Жозе Моуриньо в текущем сезоне - ранее МЮ удалось взять Суперкубок Англии и Кубок Лиги.

"В плохом сезоне, когда порой мне казалось, что моя команда - самая худшая в мире и в некоторый момент считая себя наихудшим менеджером, нам удалось добыть три трофея. К тому же, добыли путевку в Лигу чемпионов за счет победы в турнире, а не заняв второе, третье или четвертое место.

Для нас честь принять участие в Суперкубке Европы и противостоять победителю Лиги чемпионов. Поэтому считаю нынешний сезон успешным. На мой взгляд, в матче против "Аякса" победил прагматизм. Победу добыли скромные люди, которые уважают соперника, пытаются противостоять его сильным сторонам и используют слабые.

Для меня победа в Лиге Европы - самый ценный трофей в карьере, поскольку в данный момент этот кубок - последний. Разумеется, триумф в Лиге чемпионов более значимый, чем в Лиге Европы, однако именно последняя победа запоминается мне больше всего", - сказал Моуриньо после матча.

Напомним, в финале Лиги чемпионов 3 июня сыграют туринский "Ювентус" и мадридский "Реал".