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Месси стал обладателем "Золотой бутсы"

29 мая в 11:57

Нападающий "Барселоны" получил очередную награду за свой бомбардирский талант.

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Месси забил 37 голов за сезон в чемпионате Испании
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Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем "Золотой бутсы" по итогам минувшего сезона, записав на свой счет самое большое количество голов среди всех участников европейских чемпионатов.

29-летний аргентинец забил в чемпионате Испании 37 мячей (74 очка), опередив в гонке за приз Баса Доста ("Спортинг", 34 гола - 68 очков) и Пьер-Эмерика Обамеянга ("Боруссия" Д, 31 гол - 62 очка).

Это уже четвертая награда в карьере нападающего каталонского клуба. Ранее Месси становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в сезонах-2009/10, 2011/12 и 2012/13.

Стоит отметить, что четыре раза "Золотую бутсу" также выигрывал нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

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Напомним, ранее Лионель Месси получил условный тюремный срок за неуплату налогов.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Месси Барселона футбол
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