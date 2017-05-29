Месси стал обладателем "Золотой бутсы"

Нападающий "Барселоны" получил очередную награду за свой бомбардирский талант.

Месси забил 37 голов за сезон в чемпионате Испании Twitter

Форвард "Барселоны"стал обладателем "Золотой бутсы" по итогам минувшего сезона, записав на свой счет самое большое количество голов среди всех участников европейских чемпионатов.

29-летний аргентинец забил в чемпионате Испании 37 мячей (74 очка), опередив в гонке за приз Баса Доста ("Спортинг", 34 гола - 68 очков) и Пьер-Эмерика Обамеянга ("Боруссия" Д, 31 гол - 62 очка).

Это уже четвертая награда в карьере нападающего каталонского клуба. Ранее Месси становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в сезонах-2009/10, 2011/12 и 2012/13.

Стоит отметить, что четыре раза "Золотую бутсу" также выигрывал нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Напомним, ранее Лионель Месси получил условный тюремный срок за неуплату налогов.