Месси получил условный тюремный срок за неуплату налогов

Звезду футбола не стали сажать за решетку.

Месси не смог доказать свою невиновность bleacherreport.com

Верховный суд Испании приговорил нападающего "Барселоны" и сборной Аргентинык 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов. Об этом сообщает Marca.

В июле прошлого года Месси и его отец были приговорены судом Барселоны к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов на общую сумму 4,1 миллиона евро с прибыли, полученной 2007, 2008 и 2009 года, но в итоге семья футболиста обжаловала приговор.

Однако Верховный суд оставил вердикт в силе, сократив срок для Месси-старшего с 21-го до 15-ти месяцев.

Стоит отметить, что наказание для футболиста носит условный характер, так как Месси совершил преступление впервые, а приговор не превысил двух лет.

Ранее сообщалось, что Месси возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира в возрасте до 30 лет.