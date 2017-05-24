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Месси получил условный тюремный срок за неуплату налогов

24 мая в 16:13

Звезду футбола не стали сажать за решетку.

Лео Месси
Месси не смог доказать свою невиновность
bleacherreport.com
Верховный суд Испании приговорил нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов. Об этом сообщает Marca.

В июле прошлого года Месси и его отец были приговорены судом Барселоны к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов на общую сумму 4,1 миллиона евро с прибыли, полученной 2007, 2008 и 2009 года, но в итоге семья футболиста обжаловала приговор.

Однако Верховный суд оставил вердикт в силе, сократив срок для Месси-старшего с 21-го до 15-ти месяцев.

Стоит отметить, что наказание для футболиста носит условный характер, так как Месси совершил преступление впервые, а приговор не превысил двух лет.

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Ранее сообщалось, что Месси возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира в возрасте до 30 лет.

По материалам: Marca
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Тэги Месси футбол Барселона
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