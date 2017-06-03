Ломаченко планирует провести реванш против Салидо в августе

Бой с Салидо должен пройти в прогнозируемые сроки.
На своей странице в Instagram Василий сообщил о планах на будущее:
"Ничего еще не подтверждено, но мы планируем проведение боя в августе", - написал Ломаченко.
Первая встреча боксеров состоялась в 2014 году и закончилась для украинца пока единственным поражением в его карьере.
В своем последнем бою Ломаченко побил Джейсона Сосу и защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.
Ранее Ломаченко попал на обложку авторитетного американского журнала о боксе.ZN.UA