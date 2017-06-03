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Ломаченко планирует провести реванш против Салидо в августе

3 июня в 13:02

Бой с Салидо должен пройти в прогнозируемые сроки.

Ломаченко
Ломаченко проиграл Салидо в 2014 году
BoxingScene
Украинский чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) намерен вернуться на ринг уже в последний месяц лета.

На своей странице в Instagram Василий сообщил о планах на будущее:

"Ничего еще не подтверждено, но мы планируем проведение боя в августе", - написал Ломаченко.

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Instagram

Первая встреча боксеров состоялась в 2014 году и закончилась для украинца пока единственным поражением в его карьере.

В своем последнем бою Ломаченко побил Джейсона Сосу и защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

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Ранее Ломаченко попал на обложку авторитетного американского журнала о боксе.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ломаченко бокс Салидо Украина
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