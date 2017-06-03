Ломаченко планирует провести реванш против Салидо в августе

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Бой с Салидо должен пройти в прогнозируемые сроки.

Ломаченко проиграл Салидо в 2014 году BoxingScene

Украинский чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO(8-1, 6 КО) намерен вернуться на ринг уже в последний месяц лета.

На своей странице в Instagram Василий сообщил о планах на будущее:

"Ничего еще не подтверждено, но мы планируем проведение боя в августе", - написал Ломаченко.

Instagram

Первая встреча боксеров состоялась в 2014 году и закончилась для украинца пока единственным поражением в его карьере.

В своем последнем бою Ломаченко побил Джейсона Сосу и защитил титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.

Ранее Ломаченко попал на обложку авторитетного американского журнала о боксе.